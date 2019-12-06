СЕГОДНЯ 11:54 2019-12-06T12:02:36+03:00

Актер из Кузбасса сыграл в российском фантастическом сериале. ФОТО: кадр из фильма.

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Кемеровский актер Евгений Сытый сыграл эпизодическую роль в российском фантастическом сериале «Эпидемия». По сюжету он спас одного из героев сериала.

Евгений Сытый появился в четвертой серии фантастического фильма «Эпидемия», снятого по мотивам романа-бестселлера Яны Вагнео «Вонгозеро». Новая серия вышла на экраны 5 декабря, и в ней актер из Кемерова предстал в образе водителя скорой помощи. Именно он по сюжету помог спастись одному из героев.

Актер не в первый раз появляется на центральных каналах. До этого он сыграл роли в фильмах «Аритмия» и «Гоголь. Начало».

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