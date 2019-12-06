В Кемерове преобразят прибывшие из Москвы трамваи

СЕГОДНЯ 12:41 2019-12-06T12:58:13+03:00

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Десять трамваев, которые привезли из Москвы в Кемерово, в скором времени преобразятся. В преддверии наступающего 2020 года их оформят по-новому. Для этого выбраны три разные темы.

Трамваи, прибывшие из Москвы, уже четвертую неделю курсируют по улицам города - по Центральному, Ленинскому, Рудничному, Кировскому и Заводскому районам. Их можно увидеть на маршрутах № 1, 3, 5, 8 и 10 с 5.22 до 23.55. Каждый из вагонов, после того как их доставили в Кемерово, покрасили в синий цвет и разместили на борту символику 300-летия региона.

А на следующей неделе эти десять трамваев изменят свой внешний облик. Вагоновожатые и кондукторы украсят их в духе трех тем: «Новогодняя сказка», «2020 год - юбилейный год кемеровского трамвая» и «2020 год: юбилей Великой Победы».

Напомним, московские трамваи оснащены асинхронным двигателем, усовершенствованной подвеской, информационным сенсорным дисплеем на панели управления в водительской кабине, дополнительными тепловыми пушками.

ИСТОЧНИК KP.RU