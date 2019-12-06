В Новокузнецке назначили нового прокурора Центрального района

СЕГОДНЯ 13:09 2019-12-06T13:09:18+03:00

Илья Платов уже приступил к работе

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Прокурором Центрального района Новокузнецка назначен Илья Платов. Новый руководитель уже приступил к работе.

В ведомстве рассказали, что Илья Платов окончил Кемеровский государственный университет по специальности «Юриспруденция» в 2004 году, а приступил к работе к органах в 2003 году.

Он находился в должности следователя прокуратуры Куйбышевского района Новокузнецка, заместителя руководителя следственного отдела по Новокузнецкому району следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Кемеровской области, заместителя прокурора Новокузнецкого района.

А в ноябре 2014 года занял пост Кузбасского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Кемеровской области.

– За примерное исполнение своих служебных обязанностей неоднократно поощрялся прокурором области, Генеральным прокурором Российской Федерации – награжден знаком отличия «За верность закону» II степени, – дополняют в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU