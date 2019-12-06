В Новокузнецке назначили нового прокурора Центрального района
Прокурором Центрального района Новокузнецка назначен Илья Платов. Новый руководитель уже приступил к работе.
В ведомстве рассказали, что Илья Платов окончил Кемеровский государственный университет по специальности «Юриспруденция» в 2004 году, а приступил к работе к органах в 2003 году.
Он находился в должности следователя прокуратуры Куйбышевского района Новокузнецка, заместителя руководителя следственного отдела по Новокузнецкому району следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Кемеровской области, заместителя прокурора Новокузнецкого района.
А в ноябре 2014 года занял пост Кузбасского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Кемеровской области.
– За примерное исполнение своих служебных обязанностей неоднократно поощрялся прокурором области, Генеральным прокурором Российской Федерации – награжден знаком отличия «За верность закону» II степени, – дополняют в областной прокуратуре.
ИСТОЧНИК KP.RU