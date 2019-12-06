СЕГОДНЯ 14:04 2019-12-06T14:04:03+03:00

Он первый в регионе провел операцию по пересадки почки

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В Кемерове установили мемориальную доску легендарному кузбасскому хирургу Теодору Шраеру. Он был одним из создателей кузбасского Центра трансплантации и пятьдесят лет назад впервые провел операцию по пересадке почки.

На открытие мемориальной доски в Кемерово приехал главный трансплантолог России Сергей Готье. Он отметил, что Кузбасский Центр трансплантации входит в пятерку лучших в стране.

В Кемерове открыли мемориальную доску легендарному хирургу Теодору Шраеру. ФОТО: личная страница Сергея Цивилева во "ВКонтакте".

Также Сергей Готье выступил на конференции, на которой обсудили новые методы работы в области хирургии по пересадки органов. Он поделился с врачами региона опытом и знаниями, которые необходимы современным специалистом, ведь запрос на уникальные операции по-прежнему высок.

– Количество проведенных нашими врачами операций ежегодно растет. Если 10 лет назад, в 2009 году, выполняли 28 трансплантаций почек в год, то в 2019 году – уже 70. Такой рост стал возможен во многом благодаря созданию в Кузбассе создание Центра координации органного донорства, – написал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на своей странице в социальной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU