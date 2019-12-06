2019-12-06T16:54:18+03:00
Происшествия

Рецидивист из Кузбасса напал на полицейского с битой

Правоохранитель получил серьезные увечья
Яна ПОПОВА
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Рецидивист из Кузбасса напал на полицейского с битойРецидивист из Кузбасса напал на полицейского с битойФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Кузбассовец напал на полицейского и ударил его битой по голове. Правоохранитель хотел задержать мужчину за хулиганство.

В Следственном комитете по Кемеровской области рассказали, что этой осенью полицейский приехал на вызов в частный сектор Прокопьевска. Местные жители жаловались на то, что один из соседей хулиганит. Сотрудник увидел, что мужчина ведет себя неадекватно - громко кричит на окружающих. Правоохранитель попросил его прекратить шуметь, однако в ответ молодой человек неожиданно из-под одежды вытащил биту и ударил полицейского по голове, а после попытался бежать.

Поймать агрессивного местного жителя удалось благодаря одному из свидетелей происшествия. Мужчина догнал и схватил молодого человека. Полицейский же сразу обратился в скорую помощь.

- Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 23-летнего жителя Прокопьевска, обвиняемого в совершении преступления по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - дополняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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