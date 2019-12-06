2019-12-06T16:55:24+03:00
Общество

В должность главы Анжеро-Судженска вступил Александр Рыбалко

Торжественная церемония прошла в администрации городского округа
Екатерина РОМАНОВА
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В должность главы Анжеро-Судженска вступил Александр Рыбалко. ФОТО: пресс-служба администрации Анжеро-СудженскаВ должность главы Анжеро-Судженска вступил Александр Рыбалко. ФОТО: пресс-служба администрации Анжеро-Судженска
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В пятницу, 6 декабря, в Анжеро-Судженске состоялась церемония вступления в должность главы городского округа. Округ возглавил Александр Рыбалко.

Вступая в должность главы, Александр Рыбалко поблагодарил за оказанное доверие и дал обещание способствовать экономическому, социальному и культурному развитию города, добросовестно выполнять возложенные обязанности. Нового главу округа поздравил первый замгубернатора Кузбасса Вячеслав Телегин.

- Сейчас Анжеро-Судженск пишет новую страницу биографии. Строятся нефтеперерабатывающие заводы, возрождаются традиции машиностроения и производства отечественных лекарств. Муниципалитет успешно участвует в региональных программах, модернизирует здравоохранение, возводит и ремонтирует жилье, детские сады и школы. Перед главой лежит большая ответственность. Предстоит решить задачи по строительству цифровой школы, дорог, инфраструктуры, котельной, сносу бараков, благоустройству Восточного района, – отметил Телегин.

Александр Рыбалко родился 14 марта 1975 года в Амурской области. Окончил СибГГМА и юридический факультет КемГУ. Работал на руководящих должностях в администрации города Ленинска-Кузнецкого. С декабря 2018 года занимал пост главы Яшкинского муниципального района. С 4 октября 2019 года временно исполнял обязанности главы Анжеро-Судженского городского округа. 14 ноября 2019 года на 58-ой внеочередной сессии Совета народных депутатов Александр Рыбалко единогласно избран главою Анжеро-Судженского городского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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