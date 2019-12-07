2019-12-07T06:25:24+03:00
Происшествия

Убийцу преподавателя из Кузбасса отправили за решетку

Теперь девушка проведет в тюрьме 10 лет и шесть месяцев
Яна ПОПОВА
Поделиться:
Убийцу преподавателя из Кузбасса отправили за решеткуУбийцу преподавателя из Кузбасса отправили за решеткуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Студентка убила преподавателя кузбасского вуза, ударив пожилую женщину 40 раз тяжелой гантелью. Теперь девушка проведет в тюрьме 10 лет и шесть месяцев.

Молодая девушка весной этого года приехала в Кемерово и отправилась в университет, чтобы получить врачебный сертификат. Там же она решилась на первое преступление: студентка украла из сумки 82-летней преподавательницы кафедры фтизиатрии ключи от квартиры, проникла в нее и забрала деньги и золотые украшения на общую сумму 178 тысяч рублей.

После этого студентка вернулась в университет, чтобы вернуть ключи. А заодно похитила из сейфа сертификат и 32 тысяч рублей. На следующий день студентка узнала, что преподаватель обнаружила пропажу и ждет, когда приедут сотрудники полиции. Испугавшись наказания, студентка вскоре приехала домой к педагогу, чтобы извиниться. Женщины поссорились, и студентка ударила пожилую даму около 40 раз гантелью и другим твердым предметом. Преподаватель скончалась на месте, а девушка прихватила сотовый телефон, золотые украшения, более 68 тысяч рублей и скрылась.

Летом этого года Ленинский районный суд Кемерово осудил женщину за убийство преподавателя университета к 10 годам шести месяцам лишения свободы.

– Приговор суда был обжалован осужденной и ее защитником. Судебная коллегия доводы апелляционных жалоб об отсутствии умысла на убийство и чрезмерную суровость назначенного наказания признала необоснованными. Решение оставлено без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, – сообщают в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За незначительный дефект телевизора новокузнечанка отсудила сотни тысяч у магазина
Пассажир иномарки погиб в ночном лобовом ДТП в Кузбассе
Перепутала: жительница Кузбасса с молотком напала на знакомую
Лоб в лоб: на кузбасской трассе столкнулись две легковушки
Кузбассовцы выложат из валенков логотип 300-летия региона
В должность главы Анжеро-Судженска вступил Александр Рыбалко
Рецидивист из Кузбасса напал на полицейского с битой
«Осторожно, гололед!»: кузбассовцев предупреждают о непогоде на выходных
Кузбасские гвардейцы привезли Деду 50 килограммов еды
В Кемерове открыли мемориальную доску легендарному хирургу Теодору Шраеру
В Новокузнецке назначили нового прокурора Центрального района
Кемеровчане лишатся автозаправки возле торгового центра
В Кемерове преобразят прибывшие из Москвы трамваи
Россельхозбанк запускает акцию по картам JCB
Актер из Кузбасса сыграл в российском фантастическом сериале
Водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком в Кузбассе
Дождь в декабре: кузбасские синоптики объяснили нетипичное для зимы явление
Россельхозбанк предлагает новый вклад «Доходный Пенсионный»
Студентов КемГУ эвакуировали по пожарной тревоге
Судебный пристав из Кузбасса спас жизнь человеку
Сергей Цивилев рассказал о растущей рождаемости в Кузбассе