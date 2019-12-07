Убийцу преподавателя из Кузбасса отправили за решетку

СЕГОДНЯ 06:20 2019-12-07T06:25:24+03:00

Теперь девушка проведет в тюрьме 10 лет и шесть месяцев

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Студентка убила преподавателя кузбасского вуза, ударив пожилую женщину 40 раз тяжелой гантелью. Теперь девушка проведет в тюрьме 10 лет и шесть месяцев.

Молодая девушка весной этого года приехала в Кемерово и отправилась в университет, чтобы получить врачебный сертификат. Там же она решилась на первое преступление: студентка украла из сумки 82-летней преподавательницы кафедры фтизиатрии ключи от квартиры, проникла в нее и забрала деньги и золотые украшения на общую сумму 178 тысяч рублей.

После этого студентка вернулась в университет, чтобы вернуть ключи. А заодно похитила из сейфа сертификат и 32 тысяч рублей. На следующий день студентка узнала, что преподаватель обнаружила пропажу и ждет, когда приедут сотрудники полиции. Испугавшись наказания, студентка вскоре приехала домой к педагогу, чтобы извиниться. Женщины поссорились, и студентка ударила пожилую даму около 40 раз гантелью и другим твердым предметом. Преподаватель скончалась на месте, а девушка прихватила сотовый телефон, золотые украшения, более 68 тысяч рублей и скрылась.

Летом этого года Ленинский районный суд Кемерово осудил женщину за убийство преподавателя университета к 10 годам шести месяцам лишения свободы.

– Приговор суда был обжалован осужденной и ее защитником. Судебная коллегия доводы апелляционных жалоб об отсутствии умысла на убийство и чрезмерную суровость назначенного наказания признала необоснованными. Решение оставлено без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, – сообщают в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU