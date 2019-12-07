2019-12-07T08:02:13+03:00
Происшествия

Пассажир иномарки погиб в ночном лобовом ДТП в Кузбассе

Еще двое получили травмы
Екатерина РОМАНОВА
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Пассажир иномарки погиб в ночном лобовом ДТП в Кузбассе. ФОТО: кадр видео vk.com, "Инцидент Кемерово"Пассажир иномарки погиб в ночном лобовом ДТП в Кузбассе. ФОТО: кадр видео vk.com, "Инцидент Кемерово"
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В дорожно-транспортном происшествии, которое случилось около 17:55 на 36-ом километре автодороги «КемеровоАнжеро-Судженск», различные травмы получили два человека. Еще один погиб на месте.

Лоб в лоб: на кузбасской трассе столкнулись две легковушки.Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово".

Подробности жуткого ДТП рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области. Полицейские установили, что 41-летний водитель автомобиля Hyundai Tucson не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он по касательной столкнулся с тягачом Volvo, а потом врезался в автомобиль Nissan Bluebird, который двигался во встречном направлении.

31-летний пассажир автомобиля Nissan погиб на месте. Водителя и еще одного пассажира этой иномарки врачи скорой помощи доставили в больницу с травмами.

- В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. -

Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Полиция Кузбасса рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а также выполнять предписания дорожных знаков и требования сотрудников ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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