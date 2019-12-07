Пассажир иномарки погиб в ночном лобовом ДТП в Кузбассе
В дорожно-транспортном происшествии, которое случилось около 17:55 на 36-ом километре автодороги «Кемерово – Анжеро-Судженск», различные травмы получили два человека. Еще один погиб на месте.
Лоб в лоб: на кузбасской трассе столкнулись две легковушки.Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово".
Подробности жуткого ДТП рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области. Полицейские установили, что 41-летний водитель автомобиля Hyundai Tucson не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он по касательной столкнулся с тягачом Volvo, а потом врезался в автомобиль Nissan Bluebird, который двигался во встречном направлении.
31-летний пассажир автомобиля Nissan погиб на месте. Водителя и еще одного пассажира этой иномарки врачи скорой помощи доставили в больницу с травмами.
- В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. -
Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.
Полиция Кузбасса рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а также выполнять предписания дорожных знаков и требования сотрудников ДПС.
ИСТОЧНИК KP.RU