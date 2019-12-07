8 декабря в Кузбассе будет тепло, ветрено и скользко

СЕГОДНЯ 10:59 2019-12-07T10:59:11+03:00

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В воскресенье, 8 декабря, в Кузбассе будет снежно, тепло и скользко. Такие прогнозы дают синоптики на последний выходной день этой недели.

В ночь с 7 на 8 декабря в Кузбассе будет идти небольшой и умеренный снег. Столбики термометров опустятся до 2-7 градусов мороза, местами и до -12, а скорость ветра будет достигать 8-13 метров в секунду. При этом при порывах юго-западный ветер может достигать скорости 14-19 метров в секунду.

День будет теплым и облачным. Воздух прогреется до +3 градусов. Впрочем, в горных районах будет холоднее: до -7 градусов. Порывистый юго-западный ветер сохранится. Синоптики прогнозируют снег и мокрый снег, метели и гололедные явления. Также они предупреждают кузбассовцев о сильной гололедице на дорогах и снежных накатах.

ИСТОЧНИК KP.RU