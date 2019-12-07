2019-12-07T14:19:26+03:00
Происшествия

Видео с массовым ДТП в Кузбассе оказалось фейком

Страшное ДТП произошло не сейчас и не у нас [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Видео с массовым ДТП в Кузбассе оказалось фейком. ФОТО: кадр видеоВидео с массовым ДТП в Кузбассе оказалось фейком. ФОТО: кадр видео
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Видео с массовым ДТП в Кузбассе, распространяемое в сети и мессенджерах, оказалось не совсем настоящим. Несколько автомобилей действительно столкнулись, однако не в Кузбассе и несколькими месяцами раньше.

Видео с массовым ДТП в Кузбассе оказалось фейком.Видео: соцсети

7 декабря в пабликах и мессенджерах появилось видео с массовым дорожно-транспортным происшествием. Видеокамера запечатлела, как несколько десятков автомобилей столкнулись на трассе. Среди машин – бензовоз. Разместившие видео утверждали, что ДТП произошло на автодороге «КемеровоНовокузнецк». Однако особенно внимательные подписчики пабликов заметили, что ни на одном автомобиле нет кузбасских номеров.

- Админы, проверяйте информацию, прежде чем размещать! – возмущались пользователи.

И действительно: оказалось, что все случившееся произошло не сейчас и не у нас.

- Массовых ДТП в регионе сегодня или накануне не происходило, - сообщает Правоохранительный портал Кузбасса со ссылкой на ГУ МВД России по Кемеровской области. - Распространяемое видео было снято в январе текущего года в Московской области.

К слову, многие паблики после того, как пользователи указали на недостоверность видео, позже удалили его.

ИСТОЧНИК KP.RU

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