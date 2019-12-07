СЕГОДНЯ 15:49 2019-12-07T15:49:20+03:00

500 кровель многоэтажек отчистили в Кемерове от сосулек и наледи. ФОТО: Инстаграм Илья Середюк

Изменить размер текста: A A

В Кемерове коммунальные службы убрали с 500 кровель многоэтажных домов наледь и сосульки, появившиеся сразу после резкого потепления. Работы по-прежнему продолжаются.

Об этом на своей странице в социальной сети рассказал глава города Илья Середюк. Он сообщил, что потепление принесло несвойственную для декабря работу для коммунальщиков – устранение наледи и сосулек на кровлях домов. Управляющие компании оперативно проводят очистку крыш и отрабатывать заявки от горожан.

Мэр Кемерова также напомнил, что сообщить о сосульках на кровлях домов можно будет в выходные с 9.00 до 17.00 по телефону «горячей линии» 31-23-32.

Жители отметили результаты оперативной работы коммунальных служб.

– Сегодня и двор почистили, и снег с крыши убрали у нас на улице Севастопольская. Спасибо огромное! – пишут комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU