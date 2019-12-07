500 кровель многоэтажек отчистили в Кемерове от сосулек и наледи
В Кемерове коммунальные службы убрали с 500 кровель многоэтажных домов наледь и сосульки, появившиеся сразу после резкого потепления. Работы по-прежнему продолжаются.
Об этом на своей странице в социальной сети рассказал глава города Илья Середюк. Он сообщил, что потепление принесло несвойственную для декабря работу для коммунальщиков – устранение наледи и сосулек на кровлях домов. Управляющие компании оперативно проводят очистку крыш и отрабатывать заявки от горожан.
Мэр Кемерова также напомнил, что сообщить о сосульках на кровлях домов можно будет в выходные с 9.00 до 17.00 по телефону «горячей линии» 31-23-32.
Жители отметили результаты оперативной работы коммунальных служб.
– Сегодня и двор почистили, и снег с крыши убрали у нас на улице Севастопольская. Спасибо огромное! – пишут комментаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU