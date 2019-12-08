2019-12-08T04:38:11+03:00
Происшествия

Мужчина в черном пропал в Новокузнецке

В последний раз Павла Попова видели 25 ноября
Екатерина РОМАНОВА
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Мужчина в черном пропал в Новокузнецке. ФОТО: ПСИ "Лиза Алерт"Мужчина в черном пропал в Новокузнецке. ФОТО: ПСИ "Лиза Алерт"
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В Новокузнецке разыскивают Павла Попова, пропавшего 25 ноября. В день исчезновения он был одет во все черное.

Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», сотрудники полиции разыскивают 32-летнего Павла Попова. Мужчина пропал 25 ноября 2019 года – именно с того дня его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 185 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые с проседью, глаза голубые.

В день исчезновения был одет в черную куртку, черные полуспортивные брюки, черные кроссовки.

Если вам известно местонахождение Павла Попова или вы готовы присоединиться к поискам, сообщите об этом волонтерам ПСО «Лиза Алерт» или в полицию.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52

ИСТОЧНИК KP.RU

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