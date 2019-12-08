2019-12-08T06:26:54+03:00
Происшествия

Житель Киселевска попал под суд за кражу с дачного участка

Мужчина присвоил себе автомобильные колеса и электроинструменты
Ирина АВТУШКО
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Житель Киселевска попал под суд за кражу с дачного участкаЖитель Киселевска попал под суд за кражу с дачного участкаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Киселевске местного жителя будут судить за кражу с территории дачного участка. Мужчина присвоил себе автомобильные колеса и электроинструменты

О произошедшем полицейским рассказал владелец дачного дома. По его словам, неизвестные нанесли ущерб в 27 тысяч рублей, похитив восемь колес зимней резины и электроинструменты

Виновника установили в результате оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался 26-летний местный житель, уже имеющий несколько судимостей. Как выяснилось, после кражи мужчина продал колеса знакомым, а инструменты передал приятелю. Похищенное имущество удалось изъять и вернуть законному владельцу.

-Следователем собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено на рассмотрение в Киселевский городской суд, - сообщлии в ГУ МВД по Кемеровской области. - Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимального наказания пять лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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