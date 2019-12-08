Мужчина повис на дереве в кемеровском дворе

СЕГОДНЯ 07:41 2019-12-08T07:41:02+03:00

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В Кемерове прохожие заметили, что рядом с одним из общежитий на дереве висит мужчина. Инцидент произошел в Ленинском районе.

Утром, 8 декабря, около 10.00 часов, прохожие стали очевидцами необычной сцены – рядом с одним из общежитий недалеко от бассейна «Сибирь» на дереве примерно на уровне второго этажа повис мужчина. Как он там оказался, пока неизвестно. На месте происшествия работали спасатели. На кадрах видно, что представители оперативных служб поднимались вверх по дереву, чтобы снять незадачливого «альпиниста».

Оперативно получить комментарий спасателей на момент публикации не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU