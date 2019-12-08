2019-12-08T13:09:22+03:00
Происшествия

Беловчанин похитил деньги с чужого банковского счета при помощи найденной сим-карты

Он списал средства через «Мобильный банк»
Ирина АВТУШКО
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Беловчанин похитил деньги с чужого банковского счета при помощи найденной сим-картыБеловчанин похитил деньги с чужого банковского счета при помощи найденной сим-картыФото: Анастасия ОСИПОВА
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В Белове местный житель списал с чужого банковского счета средства через «Мобильный банк». Позже злоумышленник обналичил их и потратил на свои нужды.

В дежурную часть полиции обратилась 29-летняя местная жительница, которая сообщила, что с ее банковского счета похищены 10 тысяч рублей. Как оказалось, списание произошло посредством услуги «мобильный банк», а потом деньги были обналичены в одном из банкоматов города.

Выяснилось, что накануне заявительница продала свой мобильный телефон с сим-картой, которую новые владельцы за ненадобностью выкинули. А нашел ее 28-летний местный житель, неоднократно судимый за мошенничество. Вставив ее в мобильник, он получил смс-уведомление о пополнении баланса счета прежнего владельца. Воспользовавшись услугой «мобильный банк», подозреваемый перевел денежные средства на счет своего знакомого и впоследствии обналичил. Теперь по статье «Кража» ему грозит до шести лет тюрьмы

ИСТОЧНИК KP.RU

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