Беловчанин похитил деньги с чужого банковского счета при помощи найденной сим-карты
В Белове местный житель списал с чужого банковского счета средства через «Мобильный банк». Позже злоумышленник обналичил их и потратил на свои нужды.
В дежурную часть полиции обратилась 29-летняя местная жительница, которая сообщила, что с ее банковского счета похищены 10 тысяч рублей. Как оказалось, списание произошло посредством услуги «мобильный банк», а потом деньги были обналичены в одном из банкоматов города.
Выяснилось, что накануне заявительница продала свой мобильный телефон с сим-картой, которую новые владельцы за ненадобностью выкинули. А нашел ее 28-летний местный житель, неоднократно судимый за мошенничество. Вставив ее в мобильник, он получил смс-уведомление о пополнении баланса счета прежнего владельца. Воспользовавшись услугой «мобильный банк», подозреваемый перевел денежные средства на счет своего знакомого и впоследствии обналичил. Теперь по статье «Кража» ему грозит до шести лет тюрьмы
ИСТОЧНИК KP.RU