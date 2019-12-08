2019-12-08T13:25:16+03:00
Общество

Неожиданный хлопок на кемеровской ГРЭС напугал жителей

Люди испугались, что случилась авария
Мария КОЛОСОВА
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Неожиданный хлопок на кемеровской ГРЭС напугал жителейНеожиданный хлопок на кемеровской ГРЭС напугал жителейФото: Лариса МАРУЦАК
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В воскресенье, 8 декабря, на Кемеровской ГРЭС, которая находится на левом берегу Томи, произошел сильный хлопок. Его услышали не только жители центра города, но и те, кто находится на другом, правом берегу.

Очевидцы уверяют, что громкие звуки были похожи толи на резкий хлопок, толи на взрыв. Впрочем, на самой станции уверили, что ничего серьезного не произошло.

-Не надо паники, - написал представитель пресс-службы предприятия. – На Кемеровской ГРЭС останавливаем котел. Отсюда пар и шум, словно от кипящего чайника! Бывает. А в целом все нормально. Извините, если кого напугали в выходной день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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