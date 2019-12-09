Вечерние авиарейсы из Кемерова в Москву могут возобновить летом

СЕГОДНЯ 04:05 2019-12-09T06:26:14+03:00

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В прошлом году из Кемерова в Москву можно было добраться вечерними авиарейсами. Возможно, эти рейсы вновь заработают летом 2020 года.

Год назад кузбассовцы могли вылететь из Кемерова в Москву прямым вечерним рейсом. Однако позже перевозчики отказались от этого, заявив, что рейсы нерентабельны.

- Авиаперевозчики проанализируют вечерний пассажиропоток на Москву. Летом, с учетом этих данных, мы вернемся к вопросу организации прямого рейса из Кемерова, - рассказал Сергей Цивилев на своей странице в соцсетях.

Анонсировал губернатор и новые рейсы. Он рассказал, что уже со 2 января пять дней в неделю в 18.50 из Кемерова можно будет улететь в Новосибирск. Там будет происходить пересадка на самолеты в Москву, Пекин, Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Якутск и Иркутск.

- Еще одна важная задача, которую я ставил перед транспортниками, - билеты должны быть доступными, - поделился результатами работы губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на своей странице в соцсетях. - Авиаперевозчики обещают, что стыковочные рейсы для кузбассовцев будут не дороже прямых из Новосибирска.

Кроме того, принята программа субсидирования региональных перелетов. С 2020 года самолеты из Кемерова будут летать в Кызыл, Абакан, Казань и Красноярск.

ИСТОЧНИК KP.RU