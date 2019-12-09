СЕГОДНЯ 05:35 2019-12-09T06:31:05+03:00

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Обильный снегопад подпортил туристам, отдыхающим в Шерегеше, отдых. Сначала многим пришлось откапывать свои автомобили, а потом ждать, когда же будут расчищены дороги.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/748529" frameborder="0"></iframe> «Горшочек, не вари!»: из-за снегопада в Шерегеше случился транспортный коллапс.Видео: cоцсети

Жители Шерегеша утверждают, что за ночь в поселке выпал метровый слой снега. Из-за этого припаркованные машины оказались под снегом, и водителям пришлось их откапывать. Потом автолюбители столкнулись с другой проблемой - как разъехаться на перегруженной дороге. Туристы по-разному отнеслись к зимнему сюрпризу.

«Шамана просили? Шаман сделал!» – комментирует Алексей Алешин, намекая, что в начале сезона просили пухляка.

«Двор весь в снегу, не выехать, зато катуха прикольная, жаль, сектор Е не работает!» - одновременно сокрушается и восторгается пользователь Сергей.

«Горшочек, не вари!» - иронизирует Алексей Осоченко, еще один комментатор.

Об уборке снега на дорогах отчиталась администрация Таштагольского района в Instagram.

«На дорогах района, в городе и поселках работает 61 единица техники, - сообщает пресс-служба администрации Шерегеша. - В Шерегеше транспортный затор был спровоцирован не только погодными условиями, но и самими водителями легковых автомобилей. Сотрудники ГИБДД помогли устранить эту ситуацию».

Также в пресс-службе отметили, что для очистки дороги в Шалыме потребовался грейдер, а неподалеку от поселка Центральный перемело дорогу. Здесь два междугородних автобуса сделали вынужденную остановку, после прочистки трассы они продолжили движение.

ИСТОЧНИК KP.RU