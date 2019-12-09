В лобовом ДТП на кузбасской трассе погибла директор школы

СЕГОДНЯ 06:36 2019-12-09T06:36:45+03:00

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Страшное ДТП, унесшее жизнь 49-летней жительницы Мысков, случилось в субботу, 7 декабря. В тот день директор местной школы не справилась с управлением и погибла в страшной аварии.

Дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь жительницы Мысков, случилось около 11:30 в субботу,7 декабря, на автодороге «Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк - Междуреченск». Как сообщили в отделе пропаганды, 49-летняя женщина за рулем автомобиля Kia Rio ехала из Мысков в сторону Новокузнецка.

- По предварительным данным, она не выбрала безопасную сторону при неблагоприятных погодных условиях, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, - отметили в ведомстве. - Там она столкнулась с автомобилем Toyota Hilux.

В результате ДТП 49-летняя женщина скончалась на месте. 34-летний водитель автомобиля Toyota не пострадал. По словам очевидцев, погибшая была директором одной из школ города Мыски.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают автолюбителям о том, что необходимо быть предельно внимательными на дорогах, не совершать резких маневров, выбирать безопасную скорость, соблюдать боковой интервал и дистанцию. Особенно актуально это при непогоде. К слову, только за прошедшие выходные произошло 14 ДТП, в которых пострадали люди.

ИСТОЧНИК KP.RU