2019-12-09T09:24:16+03:00
Общество

У автобуса до Лесной Поляны появится дополнительная остановка

Она вводится с 9 декабря
Ирина АВТУШКО
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У автобуса до Лесной Поляны появится дополнительная остановкаУ автобуса до Лесной Поляны появится дополнительная остановкаФото: Константин НАГОВИЦЫН
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У автобуса до кемеровской Лесной Поляны появилась дополнительная остановка. Об этом сообщили в Управлении единого заказчика транспортных услуг.

С 9 декабря у автобусов, работающих по маршруту № 172э: д/п «Центральный» - ж. р. Лесная Поляна вводится еще одна остановка - «Энергосбыт» по проспекту Ленина в прямом и обратном направлениях.

Как отметили в УЕЗТУ, это сделано в целях повышения качества предоставления транспортных услуг населению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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