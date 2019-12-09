СЕГОДНЯ 07:25 2019-12-09T09:24:16+03:00

У автобуса до Лесной Поляны появится дополнительная остановка Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Она вводится с 9 декабря

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У автобуса до кемеровской Лесной Поляны появилась дополнительная остановка. Об этом сообщили в Управлении единого заказчика транспортных услуг.

С 9 декабря у автобусов, работающих по маршруту № 172э: д/п «Центральный» - ж. р. Лесная Поляна вводится еще одна остановка - «Энергосбыт» по проспекту Ленина в прямом и обратном направлениях.

Как отметили в УЕЗТУ, это сделано в целях повышения качества предоставления транспортных услуг населению.

ИСТОЧНИК KP.RU