Гвоздь под снегом: в Кузбассе школьница упала в сугроб и травмировалась
В Кузбассе школьница упала в сугроб, под которым находилась деревянная доска с гвоздем. Он вошел девочке глубоко в колено.
Случай произошел в воскресенье, 8 декабря. В детский травмпункт областной детской клинической больницы привезли девочку, из коленного сустава которой торчал гвоздь. Школьница рассказала, что такую серьезную травму она получила после падения в сугроб - там находилась деревянная доска с гвоздем.
- Рентген-обследование показало открытый перелом надколенника левого коленного сустава. Врач-травматолог извлек инородное тело. Госпитализация не потребовалась, помощь пациентка будет получать амбулаторно, наблюдаясь в нашем травмпункте, - рассказали врачи медучреждения.
Всего в эти выходные в детский травмпункт за помощью обратились 173 ребенка: у 29 человек обнаружили переломы рук и ног, у восьми - открытые травмы, а троих покусали собаки.
ИСТОЧНИК KP.RU