2019-12-09T09:25:51+03:00
Происшествия

Гвоздь под снегом: в Кузбассе школьница упала в сугроб и травмировалась

Врачи извлекли из ее колена гвоздь
Яна ПОПОВА
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Гвоздь под снегом: в Кузбассе школьница упала в сугроб и травмировалась. ФОТО: instagram.com/detskaya_oblastnayaГвоздь под снегом: в Кузбассе школьница упала в сугроб и травмировалась. ФОТО: instagram.com/detskaya_oblastnaya
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В Кузбассе школьница упала в сугроб, под которым находилась деревянная доска с гвоздем. Он вошел девочке глубоко в колено.

Случай произошел в воскресенье, 8 декабря. В детский травмпункт областной детской клинической больницы привезли девочку, из коленного сустава которой торчал гвоздь. Школьница рассказала, что такую серьезную травму она получила после падения в сугроб - там находилась деревянная доска с гвоздем.

- Рентген-обследование показало открытый перелом надколенника левого коленного сустава. Врач-травматолог извлек инородное тело. Госпитализация не потребовалась, помощь пациентка будет получать амбулаторно, наблюдаясь в нашем травмпункте, - рассказали врачи медучреждения.

Всего в эти выходные в детский травмпункт за помощью обратились 173 ребенка: у 29 человек обнаружили переломы рук и ног, у восьми - открытые травмы, а троих покусали собаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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