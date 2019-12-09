Кузбассовцев зовут установить новый рекорд России

СЕГОДНЯ 10:49 2019-12-09T10:49:11+03:00

Для этого нужно стать участником необычного парада

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Жителям Кузбасса предлагают установить рекорд России. Для этого нужно лишь принять участие в параде, нарядившись в костюм деда Мороза.

Кузбассовцы могут установить рекорд страны по самому массовому параду Дедов Морозов. Их шествие пройдет в областном центре в четверг, 26 декабря.

-На главную улицу Кемерова, на проспект Советский, выйдут около тысячи зимних волшебников, - рассказали в департаменте культуры Кемеровской области. - Возглавит праздничное шествие Дед Мороз страны из Великого Устюга. Предыдущая самая массовая акция Дедов Морозов собрала примерно 800 человек.

Принять участие в параде может любой желающий вне зависимости от возраста. Для этого нужно подать заявку на сайте www.кузбасс2020.рф. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (384-2) 65-77-72.

ИСТОЧНИК KP.RU