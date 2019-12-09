За 11 месяцев в Кузбассе ввели 613 тысяч квадратных метров жилья

СЕГОДНЯ 14:23 2019-12-09T14:23:44+03:00

Активней всего оно строилось в Кемерове, Новокузнецке и Кемеровском районе

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В Кузбассе за 11 месяцев 2019 года введено в строй 613 тысяч квадратных метров жилья. Активней всего стройка шла в Кемерове, Новокузнецке и Кемеровской районе.

Как рассказали в департаменте строительства Кемеровской области, всего с начала года в городских округах построено почти 423 тысячи квадратных метров жилья и 190,6 тысячи – в муниципальных районах.

Больше всего было построено жилья в областном центре - 192,9 тысячи квадратных метров, Новокузнецке - 103,5 тысячи и Кемеровском районе - 57,7 тысячи. Также введено в строй 33,2 тысячи квадратных метров в Новокузнецком районе, 20 тысяч в Белове и 18,3 тысячи в Таштагольском районе

Напротив, низкие темпы строительства наблюдаются в Тайге (493 квадратных метра), Тяжинском районе (900 квадратных метров), Краснобродском городском округе (1135 квадратных метров) и Полысаеве (1436 квадратных метров).

ИСТОЧНИК KP.RU