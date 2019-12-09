2019-12-09T15:52:54+03:00
Общество

Кассир электропоезда Томск-2 - Тайга спасла от смерти молодую женщину

Пассажирка потеряла сознание и перестала дышать
Мария КОЛОСОВА
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Кассир электропоезда «Томск-2 – Тайга» спасла от смерти молодую женщину. Фото: АО "Кузбасс-Пригород"Кассир электропоезда «Томск-2 – Тайга» спасла от смерти молодую женщину. Фото: АО "Кузбасс-Пригород"
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Кассир электропоезда № 6087 Томск-2 - Тайга спасла от смерти молодую женщину. Пассажирка потеряла сознание и перестала дышать.

Инцидент произошел в среду, 4 декабря, около 18.30 в первом вагоне состава. 30-летняя женщина внезапно потеряла сознание, а также перестала дышать. Попытки нащупать пульс оказались безуспешными.

Не растерялась в сложившейся ситуации кассир поезда Елена Животова. Пока она оказывала пострадавшей первую медицинскую помощь, ее коллега Ирина Михеева сообщила о случившемся транспортным полицейским и по громкой связи попросила о помощи врачей, которые могли находиться в поезде. У одного из пассажиров как раз было медицинское образование. Вместе с Еленой Животовой они сделали женщине искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Сейчас по месту жительства в поселке Межениновка ей оказана вся необходимая помощь.

- Правильные и четкие действия бригады кассиров помогли спасти жизнь человека. Могу отметить, что все наши кассиры неравнодушны и бдительны, всегда готовы прийти на помощь. Мы гордимся такими сотрудниками, - сообщил генеральный директор АО «Кузбасс-пригород» Павел Кутловский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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