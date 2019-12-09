В Кемерове прошли гастроли Центра имени Мейерхольда

СЕГОДНЯ 17:25 2019-12-09T17:25:22+03:00

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В воскресенье в Кемеровском областном театре драмы состоялся показ спектакля «Солнечная линия» по пьесе Ивана Вырыпаева в исполнении актеров московского Центра имени Всеволода Мейерхольда.

- Кто-то может сказать, что это пьеса о семье, о взаимоотношениях мужчины и женщины, но прежде всего она о человеке, - говорит Виктор Рыжаков, режиссер, художественный руководитель Центра, - О человеке, которому сложно прожить в этом мире, где все разделено на две части: черное и белое, как разобрать в себе и сделать правильный выбор. И каждый может соотнести себя с героем.

По мнению создателей спектакля, через какие-либо обыденные, смешные ситуации, показанные актерами, можно вынести очень важный урок для себя.

-Может быть после этого спектакля кто-то придет домой и задумается, что можно изменить в своей жизни, - размышляет занятый в спектакле актер Андрей Бурковский, – В этом и заключается терапевтический эффект нашего спектакля.

ИСТОЧНИК KP.RU