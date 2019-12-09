2019-12-09T19:12:15+03:00
Происшествия

В Таштагольском районе на дорогу сошла снежная лавина

Высота завала достигала трех метров
Екатерина РОМАНОВА
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В Таштагольском районе на дорогу сошла снежная лавина. ФОТО: пресс-служба Таштагольского районаВ Таштагольском районе на дорогу сошла снежная лавина. ФОТО: пресс-служба Таштагольского района
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Снежная лавина сошла на дорогу, ведущую к поселку Усть-Кабырза в Таштагольском районе. Тяжелая техника боролась с завалом.

ЧП произошло за час до полудня, в 11.08, в воскресенье, 8 декабря. На лавиноопасных участках дороги, ведущей в Усть-Кабырзу, обрушился снег.

- Протяженность завала 250 метров, высота снега от 1,5 до трех метров, - сообщат пресс-служба Администрации Таштагольского района.

В пять часов вечера грейдер и трактор «Кировец» отправились на ликвидацию снежного завала, и лишь к двум часам ночи тяжелая техника смогла добраться в поселок, расчистив дорогу.

Напомним, в минувшие выходные в Таштагольском районе выпало 47 миллиметров осадков, что составляет 66 процентов месячной нормы. Высота сугробов, по сообщениям очевидцев, достигала двух метров, а движение на автодорогах было крайне затруднено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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