Мужчина устроил перестрелку на вокзале в Новокузнецке
В Новокузнецке транспортные полицейские задержали жителя Новосибирска, который устроил на железнодорожном вокзале стрельбу. Только чудом н не убил свою жертву.
Свидетелями конфликта двух жителей Новосибирска стали новокузнечане, находящиеся на привокзальной площади. Здесь 39-летний мужчина выстрелил из травматического пистолета в уроженца своего же города. Причиной конфликта, как выяснилось позже, стали неприязненные отношения и ревность. 35-летний пострадавший получил ранение головы, правда пуля прошла по касательной, так что обошлось без трагических последствий. Его доставили больницу, где медики после осмотра назначили амбулаторное лечение.
Мужчина устроил перестрелку на вокзале в Новокузнецке.Видео: Кузбасское ЛУ МВД
-По факту случившегося проводится доследственная проверка, - рассказали в Кузбасском ЛУ МВД. - Транспортные полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося для квалификации действий участников происшествия и принятия процессуального решения.
ИСТОЧНИК KP.RU