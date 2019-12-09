СЕГОДНЯ 19:25 2019-12-09T19:25:51+03:00

Только чудом он не прострелил оппоненту голову – пуля прошла по касательной [Видео]

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В Новокузнецке транспортные полицейские задержали жителя Новосибирска, который устроил на железнодорожном вокзале стрельбу. Только чудом н не убил свою жертву.

Свидетелями конфликта двух жителей Новосибирска стали новокузнечане, находящиеся на привокзальной площади. Здесь 39-летний мужчина выстрелил из травматического пистолета в уроженца своего же города. Причиной конфликта, как выяснилось позже, стали неприязненные отношения и ревность. 35-летний пострадавший получил ранение головы, правда пуля прошла по касательной, так что обошлось без трагических последствий. Его доставили больницу, где медики после осмотра назначили амбулаторное лечение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/748674" frameborder="0"></iframe> Мужчина устроил перестрелку на вокзале в Новокузнецке.Видео: Кузбасское ЛУ МВД

-По факту случившегося проводится доследственная проверка, - рассказали в Кузбасском ЛУ МВД. - Транспортные полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося для квалификации действий участников происшествия и принятия процессуального решения.

ИСТОЧНИК KP.RU