Проспект Металлургов в Новокузнецке могут открыть для личного транспорта
В Новокузнецке могут открыть для проезда Проспект Металлургов, который сейчас находится на реконструкции. Предполагается, что частный транспорт сможет ездить по проспекту в течение полутора месяцев.
Подрядчик, который занимается ремонтом проспекта Металлургов в Новокузнецке, предложил временно разрешить движение частных автомобилей. Предполагается, что уже 24 декабря машины вновь смогут ездить по проспекту на участке от пересечения с Пионерским проспектом до вокзала. При этом движение, по словам заместителя главы города Новокузнецка Виталия Солоненко, будет разрешено до 4 февраля.
А вот движение общественного транспорта по-прежнему будет запрещено по Металлургов: автобусы и троллейбусы до окончания реконструкции проспекта будут ходить по измененным маршрутам.
Также заместитель мэра добавил, что в течение недели городские власти должны проанализировать предложение, и после этого глава города примет окончательное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU