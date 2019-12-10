Проспект Металлургов в Новокузнецке могут открыть для личного транспорта

СЕГОДНЯ 03:45 2019-12-10T03:46:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новокузнецке могут открыть для проезда Проспект Металлургов, который сейчас находится на реконструкции. Предполагается, что частный транспорт сможет ездить по проспекту в течение полутора месяцев.

Подрядчик, который занимается ремонтом проспекта Металлургов в Новокузнецке, предложил временно разрешить движение частных автомобилей. Предполагается, что уже 24 декабря машины вновь смогут ездить по проспекту на участке от пересечения с Пионерским проспектом до вокзала. При этом движение, по словам заместителя главы города Новокузнецка Виталия Солоненко, будет разрешено до 4 февраля.

А вот движение общественного транспорта по-прежнему будет запрещено по Металлургов: автобусы и троллейбусы до окончания реконструкции проспекта будут ходить по измененным маршрутам.

Также заместитель мэра добавил, что в течение недели городские власти должны проанализировать предложение, и после этого глава города примет окончательное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU