Трое подростков устроили ДТП на угнанном автомобиле в Кузбассе

СЕГОДНЯ 04:52 2019-12-10T04:52:21+03:00

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Пятеро новокузнечан дважды угоняли угнали автомобиль своего знакомого, чтобы покататься. В конце концов, они попали на нем в ДТП. При этом трое из пяти угонщиков оказались несовершеннолетними.

В июне нынешнего года в одном из дворов Новокузнецка собралась компания молодых людей. Самому младшему – всего 15 лет, двум его друзьям – по 17, еще двоим – 18 и 19 лет. Парни решили немного развлечься и покататься на автомобиле своего знакомого. Тот оставлял автомобиль во дворе, при этом у машины одна из дверей не закрывалась. Парни покатались и вернули машину на место. А спустя некоторое время решили повторить покатушки.

В этот раз все пошло не так: из-за небольшого опыта водителя угнанный автомобиль столкнулся на дороге с другим автомобилем. Подростки бросили машину и бежали с места ДТП, а второй участник ДТП вызвал полицию.

- От сотрудников полиции потерпевший узнал об угоне его машины, - дополняли в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были установлены. Со следствием они сотрудничали, вину признали.

ИСТОЧНИК KP.RU