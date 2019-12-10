Ольга Бузова восхитилась кемеровской елкой

СЕГОДНЯ 08:57 2019-12-10T08:58:27+03:00

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Популярная исполнительница Ольга Бузова прилетела в Кемерово, чтобы дать концерт. Певицу восхитил снег и нарядная новогодняя елочка.

Ольга Бузова прилетела в Кемерово, прошлась по центру города и часть своей прогулки выложила в Instagram. Певица, по уже сложившейся традиции, оставила на снегу рисунок – сердечко, а также восхитилась празднично украшенной елочкой

– Мы в Кемерове. Ой, как красиво: елочка стоит, снежок, – комментирует Бузова в своем Instagram происходящее вокруг.

Елочка - да не та.ФОТО: Instagram Ольги Бузовой

К слову, елочка, которой восхищалась Ольга, совсем не та, о которой в последнее время говорят не только в Кузбассе, но и во всей России. Певица рисовала сердечко и позировала на фоне другого дерева, украшенного гирляндами. Возможно, до знаменитой елки за 18 миллионов рублей поп-исполнительница дойдет после концерта, который состоится 10 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU