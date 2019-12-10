Трамвай протаранил фуру в Кемерове

СЕГОДНЯ 09:33 2019-12-10T09:33:34+03:00

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Трамвай и фура столкнулись в Кемерове на улице Терешковой. В течение некоторого времени проезд по улице был заблокирован.

Вечером 9 декабря на улице Терешковой произошло дорожно-транспортное происшествие. Очевидцы выложили в сети фотографии, на которых запечатлены последствия ДТП. Примечательно, что это уже не первая авария с участием грузового автомобиля и трамвая: по какой-то причине не все водители обращают внимание на знаки.

- ДТП произошло по вине водителя фуры, который ехал из Москвы в Хабаровск, ехал по левой полосе и проигнорировал и дорожные знаки, и то, что автомобили на соседних полосах остановились. В результате трамвай, который имеет преимущество при движении, врезался в грузовик, - рассказал о ДТП Максим Гончаренко, пресс-секретарь КЭТК. – Пострадавших нет, был причинен материальный ущерб.

Движение на месте ДТП было быстро восстановлено. Все обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU