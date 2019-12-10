2019-12-10T11:23:25+03:00
Происшествия

Житель Новокузнецка сел за убийство друга 18 лет спустя

Все это время он скрывался в глухой тайге, а затем в спальном районе города
Ирина АВТУШКО
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Житель Новокузнецка сел за убийство друга 18 лет спустяЖитель Новокузнецка сел за убийство друга 18 лет спустяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Новокузнецке осудили 42-летнего мужчину, который без малого 18 лет скрывался от правосудия. 18 лет назад на дружеской вечеринке он убил молодого человека.

В конце 2001 года в Новокузнецке компания молодых людей устроила вечеринку в одном из домов по улице Жданова. Там провожали в армию друга. Во время застолья один из участников достал пистолет и открыл стрельбу по присутствующим. В итоге один человек скончался на месте, еще один, 17-летний юноша, получил ранение в шею, но дождался приезда медиков и сумел выжить.

Преступник скрылся от полицейских и сбежал в тайгу, где провел 10 лет, а затем еще восемь – в спальном районе Новокузнецка, проживая под именем своего родного брата.

Однажды разыскиваемый попытался связаться с родителями, но был пойман полицией. В июле уголовное дело в его отношении передали в суд. Он признал его виновным в совершении убийства, а также причинении легкого вреда здоровью и назначил девять лет и один месяц в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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