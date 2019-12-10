Над опасной горой в Новокузнецке запустили беспилотник
Гора Соколиная в Новокузнецке известна своей лавиноопасностью. Чтобы следить за состоянием ее склонов, сотрудники управления защиты населения и территории Новокузнецка запустили квадрокоптер.
С помощью квадрокоптера специалисты обследовали лавиноопасные склоны, состояние снегозадерживающего забора, а также количество снега.
- На данный момент просмотр видеозаписи показал, что запасы снега соответствуют норме и угрозы для жизни людей не представляют, - отметили в пресс-службе управления по защите населения и территории города Новокузнецка. - В ином случае на проблемном участке сотрудники поисково-спасательной службы провели бы технический спуск снежных масс. Пока такой необходимости нет, но бдительность терять не стоит.
Именно для того, чтобы не терять бдительность, у дороги разместили сигнальные ленты и предупреждающие знаки. Водителям стоит соблюдать осторожность на опасном участке дороги.
ИСТОЧНИК KP.RU