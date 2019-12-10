2019-12-10T12:40:49+03:00
Общество

Над опасной горой в Новокузнецке запустили беспилотник

С его помощью специалисты обследовали лавиноопасные участки
Екатерина РОМАНОВА
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Над опасной горой в Новокузнецке запустили беспилотник. ФОТО: пресс-служба УЗНТ города НовокузнецкаНад опасной горой в Новокузнецке запустили беспилотник. ФОТО: пресс-служба УЗНТ города Новокузнецка
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Гора Соколиная в Новокузнецке известна своей лавиноопасностью. Чтобы следить за состоянием ее склонов, сотрудники управления защиты населения и территории Новокузнецка запустили квадрокоптер.

С помощью квадрокоптера специалисты обследовали лавиноопасные склоны, состояние снегозадерживающего забора, а также количество снега.

- На данный момент просмотр видеозаписи показал, что запасы снега соответствуют норме и угрозы для жизни людей не представляют, - отметили в пресс-службе управления по защите населения и территории города Новокузнецка. - В ином случае на проблемном участке сотрудники поисково-спасательной службы провели бы технический спуск снежных масс. Пока такой необходимости нет, но бдительность терять не стоит.

Именно для того, чтобы не терять бдительность, у дороги разместили сигнальные ленты и предупреждающие знаки. Водителям стоит соблюдать осторожность на опасном участке дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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