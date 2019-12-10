2019-12-10T12:28:50+03:00
Общество

Из-за строительства нового вокзала в Белове поменяли схему движения автобусов

Транспорт начал ходить по-новому с 9 декабря
Ирина АВТУШКО
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Из-за строительства нового вокзала в Белове поменяли схему движения автобусовИз-за строительства нового вокзала в Белове поменяли схему движения автобусовФото: Константин НАГОВИЦЫН
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На автовокзале в Белове изменили схему движения автобусов. Причиной стало строительство нового здания взамен пострадавшего от землетрясения летом 2013 года.

В ГУ «Кузбасспассажиравтотранс» горожан предупредили о том, что с 9 декабря текущего года изменится расположение перронной площадки для посадки и высадки пассажиров. На период строительных работ она будет располагаться на улице Юбилейной.

-Проездные и багажные билеты можно приобрести в кассах автовокзала, который продолжает располагаться во временном помещении по улице Юбилейной, 3, - рассказали в учреждении. - По завершении работ по оборудованию перронной кассы билеты также можно будет приобрести вблизи посадочных площадок.

Также горожан и приезжающих попросили внимательно передвигаться по тротуарам, пользоваться пешеходными переходами и следовать указателям перронов поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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