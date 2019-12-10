Новую шестиполосную дорогу за 258,3 миллиона рублей построят в Кемерове

СЕГОДНЯ 13:41 2019-12-10T13:41:03+03:00

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Администрация Кемерова ищет подрядчика на строительство в Ленинском районе нового участка дороги. Шестиполосный участок проспекта Комсомольского соединит проспекты Ленина и Химиков.

Начальная стоимость контракта на строительство дороги – 258 328 918 рублей. Предполагается, что за эти деньги подрядчик построит шестиполосную автодорогу шириной 21 метр. Ее протяженность составит 919 метров. Также подрядчик должен будет обустроить пешеходный тротуар шириной шесть метров, ливневую канализацию, освещение и прочую инфраструктуру.

В техзадании сказано, что подготовка к строительству намечена на апрель 2020 года. В октябре планируется завершить все работы по строительству, а пуск дороги назначен на ноябрь.

Аукцион назначен на 17 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU