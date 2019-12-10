2019-12-10T16:36:19+03:00
Общество

Больше 32 тысяч литров крови сдали кузбассовцы с начала года

В областном центре прошло награждение почетных доноров
Мария КОЛОСОВА
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Больше 32 тысяч литров крови сдали кузбассовцы с начала года. Фото: ГКУЗ КО КОЦКБольше 32 тысяч литров крови сдали кузбассовцы с начала года. Фото: ГКУЗ КО КОЦК
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В Кемерове вручили нагрудные знаки и удостоверения «Почетный донор России» жителям региона, внесшим заметный вклад в это движение. На сегодняшний день такое звание в Кузбассе носят 12 356 человек.

В Кемеровском областном центре крови замначальника департамента охраны здоровья населения Елена Зеленина вручила награды почетным донорам. Также их поздравили концертом воспитанники кемеровской детской школы искусств № 46.

Одну из наград за содействие донорскому движения получил руководитель УФССП по Кемеровской области Дмитрий Ткаченко, который сумел вовлечь коллег в корпоративное донорство. Присутствовал на торжественном мероприятии главный трансфузиолог, главный врач ГКУЗ КО «Кемеровский областной центр крови» Илгиз Вафин, которому 6 декабря в Калининграде на XII Всероссийском форуме Службы крови вручили медаль «За содействие донорскому движению».

Как рассказали в Кемеровском областном центре крови, сейчас в Кузбассе 12 356 человек носят звание «Почетный донор России». За 2019 год было совершено 53 646 донаций, было сдано 32 278 литров цельной крови.

ИСТОЧНИК KP.RU

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