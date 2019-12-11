За продажу поддельного алкоголя на 6 миллионов рублей житель Новокузнецка отделался условным сроком
Бывший торговый агент одной из организаций Новокузнецка решил поправить свое финансовое положение незаконным заработком. Он организовал нелегальные поставки контрафактного алкоголя местным предприятиям.
Незаконную деятельность 29-летнего горожанина пресекли полицейские, получившие оперативную информацию о его преступной деятельности. Как оказалось, речь идет об очень крупных партиях. В результате наблюдения все участники незаконной сделки были задержаны. В гараже у покупателя поддельной продукции нашли более 1,4 тысячи бутылок водки и коньяка различных наименований. А в автомобиле продавца и двух арендованных им гаражах сотрудники полиции обнаружили еще порядка девяти тысяч бутылок алкоголя. Как и следовало ожидать, у продукции не было акцизных марок. Стоимость изъятого алкоголя составила около 6 миллионов рублей.
- В ходе следствия установлено, что торговый агент приобретал крупные партии контрафактной алкогольной продукции через интернет, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области. - Впоследствии немаркированные водку и коньяк он реализовывал среди владельцев местных павильонов и магазинов.
Суд после рассмотрения всех материалов дела назначил виновнику два года условно и столько же испытательного срока. А изъятую продукцию надлежит уничтожить.
ИСТОЧНИК KP.RU