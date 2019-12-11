2019-12-11T06:43:50+03:00
Происшествия

За продажу поддельного алкоголя на 6 миллионов рублей житель Новокузнецка отделался условным сроком

Спиртное он реализовывал в городских торговых точках
Ирина АВТУШКО
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За продажу поддельного алкоголя на 6 миллионов рублей житель Новокузнецка отделался условным сроком. Фото: ГУ МВД по Кемеровской областиЗа продажу поддельного алкоголя на 6 миллионов рублей житель Новокузнецка отделался условным сроком. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
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Бывший торговый агент одной из организаций Новокузнецка решил поправить свое финансовое положение незаконным заработком. Он организовал нелегальные поставки контрафактного алкоголя местным предприятиям.

Незаконную деятельность 29-летнего горожанина пресекли полицейские, получившие оперативную информацию о его преступной деятельности. Как оказалось, речь идет об очень крупных партиях. В результате наблюдения все участники незаконной сделки были задержаны. В гараже у покупателя поддельной продукции нашли более 1,4 тысячи бутылок водки и коньяка различных наименований. А в автомобиле продавца и двух арендованных им гаражах сотрудники полиции обнаружили еще порядка девяти тысяч бутылок алкоголя. Как и следовало ожидать, у продукции не было акцизных марок. Стоимость изъятого алкоголя составила около 6 миллионов рублей.

- В ходе следствия установлено, что торговый агент приобретал крупные партии контрафактной алкогольной продукции через интернет, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области. - Впоследствии немаркированные водку и коньяк он реализовывал среди владельцев местных павильонов и магазинов.

Суд после рассмотрения всех материалов дела назначил виновнику два года условно и столько же испытательного срока. А изъятую продукцию надлежит уничтожить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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