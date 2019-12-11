Башенный кран обесточили двое неизвестных в Кузбассе

СЕГОДНЯ 03:51 2019-12-11T03:51:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Посреди ночи злоумышленники повредили башенный кран в поселке Промышленная города Кемерово. Целью оказался высоковольтный кабель.

Об инциденте сотрудники Росгвардии узнали от специалистов рельсосварочного предприятия по улице Зеленой. На месте бойцы уже были через пару минут. Группе задержания сторож рассказал, что по территории разгуливали двое неизвестных, которые пытались похитить высоковольтный кабель с башенного крана.

Во время розыска одного из них задержали недалеко от охраняемого объекта. Это был ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 28-летний местный житель. Как озазалось, вместе с приятелем он перелез через забор предприятия, чтобы похитить электрокабель и сдать в пункт приема цветного металла.

-С помощью ножовки злоумышленники срезали кабель, питающий башенный кран, однако после появления сторожа были вынуждены ретироваться, - рассказали в Управлении Росгвардии по Кемеровской области. - Выяснив у кузбассовца сведения о 32-летнем подельнике, бойцы передали информацию сотрудникам полиции, которые вскоре задержали второго подозреваемого.

Сообщается, что удалось предотвратить ущерб предприятию в размере 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU