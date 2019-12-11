«Такой кайф!»: Ольга Бузова поблагодарила кемеровчан за концерт
Популярная исполнительница Ольга Бузова дала концерт в Кемерове. Выступление прошло в ночном клубе Nebo и доставило удовольствие как зрителям, так и самой исполнительнице.
Ольга Бузова осталась довольна выступлением и публикой.
«Не виновата» хором сегодня в Кемерове. Такой кайф, когда чувствуешь и слышишь как твои треки качают и заходят. Спасибо, мои хорошие. Завтра в Новосибирске закрепим. Ждете?» -написала Ольга Бузова на своей странице в Instagram.
Полный зал зрителей пел вместе с Бузовой каждую песню, а многочисленные подписчики в Instagram писали, как им понравилось выступление.
«Ты живая и настоящая!» - пишет darya_sherina. «Кайф! Твои концерты - это великолепие всего идеального», - заявляет другой подписчик, batalov_andrew.
Следующий концерт популярной исполнительницы состоится в Новосибирске.
ИСТОЧНИК KP.RU