Ушел и пропал: 14-летнего подростка разыскивают в Кемерове

СЕГОДНЯ 07:50 2019-12-11T08:37:59+03:00

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В Кемерове разыскивают 14-летнего подростка, Андрея Гусева. Сейчас известно лишь то, что 9 декабря он ушел из дома в неизвестном направлении.

Розыском подростка занимаются родные и близкие, сотрудники полиции, а также волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». По данным волонтеров, в последний раз 14-летнего Андрея Гусева видели 9 декабря. Он ушел из дома в неизвестном направлении и не сообщил о дальнейших планах.

Приметы пропавшего: рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые.

В день исчезновения был одет в черный пуховик, черное трико с белыми полосками, черные кроссовки, черную шапку.

С собой у подростка был черный рюкзак.

Если вам известно местонахождение Андрея Гусева, сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU