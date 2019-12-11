Ушел и пропал: 14-летнего подростка разыскивают в Кемерове
В Кемерове разыскивают 14-летнего подростка, Андрея Гусева. Сейчас известно лишь то, что 9 декабря он ушел из дома в неизвестном направлении.
Розыском подростка занимаются родные и близкие, сотрудники полиции, а также волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». По данным волонтеров, в последний раз 14-летнего Андрея Гусева видели 9 декабря. Он ушел из дома в неизвестном направлении и не сообщил о дальнейших планах.
Приметы пропавшего: рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые.
В день исчезновения был одет в черный пуховик, черное трико с белыми полосками, черные кроссовки, черную шапку.
С собой у подростка был черный рюкзак.
Если вам известно местонахождение Андрея Гусева, сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU