2019-12-11T11:40:56+03:00
Происшествия

Известный путешественник погиб под снегом в Шерегеше

ЧП произошло во время катания на сноуборде
Екатерина РОМАНОВА
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Известный путешественник погиб под снегом в Шерегеше.Известный путешественник погиб под снегом в Шерегеше.Фото: Константин НАГОВИЦЫН
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На горе Зеленой в Шерегеше погиб известный путешественник, новокузнечанин Евгений Горбунов. Он провалился в сугроб вниз головой.

Трагедия случилась на горе Зеленой утром 10 декабря. 33-летний новокузнечанин катался на сноуборде и в какой-то момент провалился в сугроб вниз головой - об этом сообщает пресс-служба администрации Таштагольского района.

- По предварительным данным, молодой мужчина катался на необорудованном склоне между трассами, - сообщает подробности случившегося Ирина Мазеева, помощник руководителя следственного управления СК РФ по Кемеровской области - Кузбассу по связям со СМИ . - Он упал головой в снег. Когда друзья, с которыми мужчина отдыхал, смогли откопать его, он уже погиб. Предварительно, причиной смерти стала асфиксия. Ведется расследование.

Погибшим оказался путешественник Евгений Горбунов, о котором писали не только региональные и федеральные СМИ, но и журнал National Geographic. Во время одного из путешествий он вместе с другом Станиславом Филипповым объехал не велосипеде всю Европу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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