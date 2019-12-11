Известный путешественник погиб под снегом в Шерегеше

СЕГОДНЯ 11:08 2019-12-11T11:40:56+03:00

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На горе Зеленой в Шерегеше погиб известный путешественник, новокузнечанин Евгений Горбунов. Он провалился в сугроб вниз головой.

Трагедия случилась на горе Зеленой утром 10 декабря. 33-летний новокузнечанин катался на сноуборде и в какой-то момент провалился в сугроб вниз головой - об этом сообщает пресс-служба администрации Таштагольского района.

- По предварительным данным, молодой мужчина катался на необорудованном склоне между трассами, - сообщает подробности случившегося Ирина Мазеева, помощник руководителя следственного управления СК РФ по Кемеровской области - Кузбассу по связям со СМИ . - Он упал головой в снег. Когда друзья, с которыми мужчина отдыхал, смогли откопать его, он уже погиб. Предварительно, причиной смерти стала асфиксия. Ведется расследование.

Погибшим оказался путешественник Евгений Горбунов, о котором писали не только региональные и федеральные СМИ, но и журнал National Geographic. Во время одного из путешествий он вместе с другом Станиславом Филипповым объехал не велосипеде всю Европу.

ИСТОЧНИК KP.RU