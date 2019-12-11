Рецидивист из Кузбасса напал на мать с ножом из-за нравоучений

СЕГОДНЯ 13:06 2019-12-11T13:06:41+03:00

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40-летнему жителю Анжеро-Судженска очень не нравились нравоучения матери, поэтому он решил ее проучить – напал с ножом.

59-летняя женщина был крайне недовольна тем, что ее 40-летний сын никак не мог устроиться в жизни. Несколько раз он побывал за решеткой, а когда оказывался на свободе, злоупотреблял спиртным.

В один из сентябрьских дней 2019 года она в очередной раз начала высказывать сыну претензии. Тот не стал молчать, и постепенно словесная перепалка переросла в крупную ссору. В конце концов, нетрезвый мужчина схватил кухонный нож и несколько раз ударил им свою мать в плечо и бедро. Горожанка обратилась за помощью к участковому.

- Сотрудник полиции задержал ранее неоднократно судимого 40-летнего подозреваемого. В отношении него было возбуждено уголовное дело, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU