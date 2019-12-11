2019-12-11T14:28:29+03:00
Общество

Туманы, солнце, гололед обещают кузбассовцам 12 декабря

Синоптики дали прогноз погоды на четверг
Екатерина РОМАНОВА
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Туманы, солнце, гололед обещают кузбассовцам 12 декабряТуманы, солнце, гололед обещают кузбассовцам 12 декабряФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Кузбассе не по-зимнему тепло. Следом за снегопадами в регион пришли туманы и гололед.

Синоптики обещают в ночь на 12 декабря от четырех до девяти градусов мороза. В Кемерове – от шести до девяти, а местами по региону – от -13 до -18. Впрочем, днем будет намного теплее. Самые низкие отметки – девять градусов мороза – будут лишь в отдельных районах. Преобладающей же температурой будет -4…+1, а в Кемерове от двух до четырех градусов мороза.

Вероятность осадков в четверг невелика. В регионе ожидается переменная облачность, местами – гололед, изморозь и гололедица. Кроме того, ожидаются туманы.

Юго-западный ветер в Кемерове будет достигать скорости 2-7 градусов в секунду. А по региону возможны порывы дл 8-13 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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