2019-12-11T15:06:58+03:00
Общество

«Минуту едем – пять стоим»: Новокузнецк встал в 9-балльных пробках

Причиной пробок стали два ДТП
Екатерина РОМАНОВА
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«Минуту едем – пять стоим»: Новокузнецк встал в 9-балльных пробках. ФОТО: "Яндекс. Карты"«Минуту едем – пять стоим»: Новокузнецк встал в 9-балльных пробках. ФОТО: "Яндекс. Карты"
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Вечер среды выдался сложным для некоторых новокузнечан. Из-за двух ДТП на Ильинском шоссе здесь образовались огромные пробка.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», вечером в среду новокузнечанам было сложно выехать из Центрального района. Самые серьезные пробки, достигающие девяти баллов, образовались на выезде из Центрального района. Плотно встали автомобили на кольце у Рембыттехники: здесь буквально парализовало движение по Ноградской и Хлебозаводской. Следующее препятствие – улица ДОЗ и Ильинское шоссе. Из-за двух ДТП горожане не могли уехать в сторону Ильинки.

ДТП на Ильинском шоссе. ФОТО: city-n

ДТП на Ильинском шоссе. ФОТО: city-n

«Минуту едем – пять стоим», - так охарактеризовали скорость движения автомобилисты, попавшие в пробку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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