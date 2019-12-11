В Кузбассе на ремонт одной из школ выделили 273 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 17:31 2019-12-11T17:44:45+03:00

В Кузбассе на ремонт одной из школ выделили 273 миллионов рублей. ФОТО: пресс-служба АКО

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Ягуновская школа стала первым учреждением, которое открылось после капитального ремонта, сделанного в рамках региональной программы «Моя новая школа».

В школе два корпуса: основное трехэтажное здание и двухэтажное, где размещены классы дополнительного образования. В обоих корпусах сделали ремонт: восстановили фасады, заменили половое покрытие, системы отопления, водоснабжения, электроснабжения.

Основное здание школы поделили на три зоны: на первом этаже находится пространство для юных конструкторов, на втором - холл с шахматами, ботанический сад и цифровой музей, а на третьем этаже организованы зоны для чтения и изучения географии, математики. Также в школе появились современные кабинеты химии и биологии, физики, информатики, иностранного языка, актовый зал.

Для реконструкции этой школы из областного бюджета было выделено более 273 миллионов рублей.

- «Моя новая школа» - программа, запущенная в рамках подготовки к празднованию 300-летия открытия Кузбасса. В течение трех лет в регионе отремонтируют 36 школ. В этом году в программу вошли учреждения в семи городах и пяти районах, - отметили в пресс-службе областной администрации. - А на следующей год уже подано 22 заявки с готовыми проектами от 18 территорий области, из которых выберут всего двенадцать.

ИСТОЧНИК KP.RU