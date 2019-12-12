2019-12-12T03:49:34+03:00
Происшествия

После ссоры с родителями в Кемерове пропал подросток

Поиски ребенка прекращены
Екатерина РОМАНОВА
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После ссоры с родителями в Кемерове пропал подростокПосле ссоры с родителями в Кемерове пропал подростокФото: Кирилл ЧАЩИН
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В Кемерове прекращены поиски 14-летнего школьника, ушедшего из дома и не вернувшегося обратно.

О том, что 14-летний школьник ушел из дома и не вернулся, рассказала его бабушка. Именно она обратилась в отдел полиции за помощью в розыске внука. Сотрудники полиции и волонтеры поисково-спасательного отряда тут же приступили к розыску ребенка. Ориентировку с приметами подростка передали нарядам полиции. В поисках мальчишки сотрудники полиции беседовали с его друзьями, одноклассниками, учителями, обследовали улицу.

Нашли же подростка инспекторы по делам несовершеннолетних в одном из торговых центров города. Уже позже, общаясь с ним, сотрудники узнали, почему ребенок ушел из дома. Подросток рассказал, что его подтолкнула к этому бытовая ссора дома.

- Предварительно установлено, что противоправных действий в отношении школьника не совершалось, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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