2019-12-12T11:12:12+03:00
Общество

За таджика ответишь: кузбасское предприятие закрыли за уволенных гастарбайтеров

Руководитель компании нарушил миграционное законодательство
Яна ПОПОВА
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За таджика ответишь: кузбасское предприятие закрыли за уволенных гастарбайтеровЗа таджика ответишь: кузбасское предприятие закрыли за уволенных гастарбайтеровФото: Татьяна СОЛОВОВА
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Трое рабочих, приехавших из ближнего зарубежья, незаконно лишились работы на одном из кузбасских предприятий. Ответственность за это пришлось нести руководителю компании.

Судебные приставы по Прокопьевску и Прокопьевскому району рассказали, что владелец овощеводческого хозяйства взял на работу трех гастарбайтеров, которые приехали в Россию из Таджикистана. Спустя некоторое время предприниматель решил уволить рабочих и расторг с ними трудовой договор.

- Руководство овощеводческого хозяйства уведомило УВМ ГУ МВД России по Кемеровской области о расторжении с данными гражданами трудовых отношений, но с нарушением установленной формы, - сообщают в Федеральной службе судебных приставов по Кемеровской области.

Поэтому суд признал владельца виновным в нарушении миграционного законодательства, так как он в неправильной форме уведомил сотрудников ведомства о том, что расторг трудовой договор с гастарбайтерами. Его решением овощеводческое хозяйство закрыли на четырнадцать суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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