За таджика ответишь: кузбасское предприятие закрыли за уволенных гастарбайтеров
Трое рабочих, приехавших из ближнего зарубежья, незаконно лишились работы на одном из кузбасских предприятий. Ответственность за это пришлось нести руководителю компании.
Судебные приставы по Прокопьевску и Прокопьевскому району рассказали, что владелец овощеводческого хозяйства взял на работу трех гастарбайтеров, которые приехали в Россию из Таджикистана. Спустя некоторое время предприниматель решил уволить рабочих и расторг с ними трудовой договор.
- Руководство овощеводческого хозяйства уведомило УВМ ГУ МВД России по Кемеровской области о расторжении с данными гражданами трудовых отношений, но с нарушением установленной формы, - сообщают в Федеральной службе судебных приставов по Кемеровской области.
Поэтому суд признал владельца виновным в нарушении миграционного законодательства, так как он в неправильной форме уведомил сотрудников ведомства о том, что расторг трудовой договор с гастарбайтерами. Его решением овощеводческое хозяйство закрыли на четырнадцать суток.
ИСТОЧНИК KP.RU