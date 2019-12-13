В Кузбассе приставы оштрафовали компанию за использование робота-коллектора
Судебные приставы Кузбасса впервые за свою практику привлекли к ответственности компанию, которая использовала робота для работы с клиентами. Фирма занимается возвратов просроченных долгов.
О применении автоматизированной информационной системы приставам рассказал житель Кемерова. Мужчина сообщил, что долгов за ним не числится, но все равно ему поступают звонки от «робота», который в автоматическом режиме предлагает ему передать контактную информацию должнику.
Сотрудники ведомства проверили московскую фирму ООО «ЭОС», на которую поступила жалоба, и выяснили, что та действительно использует незаконный способ взаимодействия с должниками.
Как отметили в УФССП по Кемеровской области, за нарушение закона юридическому лицу назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU