2019-12-13T06:56:59+03:00
Общество

В Кузбассе приставы оштрафовали компанию за использование робота-коллектора

Такой случай в практике ведомства произошел впервые
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе приставы оштрафовали компанию за использование робота-коллектораВ Кузбассе приставы оштрафовали компанию за использование робота-коллектораФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Судебные приставы Кузбасса впервые за свою практику привлекли к ответственности компанию, которая использовала робота для работы с клиентами. Фирма занимается возвратов просроченных долгов.

О применении автоматизированной информационной системы приставам рассказал житель Кемерова. Мужчина сообщил, что долгов за ним не числится, но все равно ему поступают звонки от «робота», который в автоматическом режиме предлагает ему передать контактную информацию должнику.

Сотрудники ведомства проверили московскую фирму ООО «ЭОС», на которую поступила жалоба, и выяснили, что та действительно использует незаконный способ взаимодействия с должниками.

Как отметили в УФССП по Кемеровской области, за нарушение закона юридическому лицу назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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