2019-12-13T10:09:30+03:00
Происшествия

Житель Новокузнецка не нашел в баре любимое блюдо и пригрозил персоналу пистолетом

Буйного посетителя задержали бойцы Росгвардии
Ирина АВТУШКО
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Житель Новокузнецка не нашел в баре любимое блюдо и пригрозил персоналу пистолетомЖитель Новокузнецка не нашел в баре любимое блюдо и пригрозил персоналу пистолетомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Новокузнецке работникам бара на проспекте Шахтеров пришлось столкнуться с агрессивными посетителями. Мужчины были пьяны и угрожали персоналу.

Сигнал с тревожной кнопки поступил экипажу Росгвардии вневедомственной охраны днем. Как оказалось, в бар пришли двое неизвестных и при изучении меню обнаружили отсутствие любимого блюда. Тогда пара затеяла конфликт с персоналом, а один из мужчин демонстративно достал из кармана куртки пневматический пистолет и переложил в другой. Тогда работники заведения вызвали правоохранителей, дожидаться которых дебоширы не стали.

-Подходящих под описание мужчин экипаж задержал в соседнем дворе, - рассказали в Управлении Росгвардии по Кемеровской области. - Ими оказались 31-летний новокузнечанин и 33-летний ранее судимый за разбой житель Прокопьевска с признаками алкогольного опьянения.

При досмотре у одного из задержанных было обнаружено оружие. Также выяснилось, что прокопчанин уже разыскивается полицейскими за причинение тяжкого вреда здоровью. Для дальнейших разбирательство мужчин передали правоохранителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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