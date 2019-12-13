СЕГОДНЯ 10:55 2019-12-13T11:58:43+03:00

С нового года в Кузбассе увеличатся страховые пенсии по старости Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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С 1 января 2020 года будут проиндексированы на 6,6 процента страховые пенсии и фиксированные выплаты к ним. Об этом сообщили в Кузбасском отделении Пенсионного фонда России.

Как рассказали в ведомстве, изменения коснутся 703 тысяч получателей страховой пенсии по старости.

- Таким образом, в будущем году средний размер страховой пенсии по старости с учетом индексации пенсии составит 16 017,85 рубля, - говорят специалисты. - Для сравнения: средний размер страховой пенсии по старости в 2019 году - 15 025,9 рубля.

Также было отмечено, что проиндексированы будут все страховые пенсии вне зависимости от факта работы пенсионера. При этом у работающих пенсионеров повышение зафиксируется на лицевом счете, но выплата пенсии будет осуществляться без учета суммы индексации. Увидеть эту разницу можно в «Личном кабинете» на сайте фонда.

У тех, кто получает страховую пенсию без учета индексации, ее размер после увольнения увеличится на все индексации, которые происходили за время работы. Произойдет это с 1-го числа того месяца, который будет следовать за увольнением.

Заявлений на индексацию подавать не нужно, это произойдет автоматически.

ИСТОЧНИК KP.RU